حماس تنعى الدكتور عدنان القزاز

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محافظة خان يونس، عالم الفيزياء الدكتور عدنان القزاز، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الخميس، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الحركة في بيان النعي، إن القزاز كان "علَماً من أعلامها، وقامة فلسطينية علمية تربوية قلَّ مثيلها، ومثالاً في البذل والعطاء".

وتابعت، أن الراحل "خصص جهده ووقته على مدار سنوات طويلة في خدمة شعبه ووطنه ودينه، وتميز بالإبداع والتفوق، وكان أحد أعمدة الجامعة الإسلامية بغزة، ومؤسسًا من مؤسسيها، حيث ترك بصمات كبيرة في مسيرة تقدمها وتطورها ما زالت حاضرة إلى اليوم يستفيد منها آلاف الطلبة، وبرحيله تفقد فلسطين واحداً من رجالاتها الأطهار الميامين".

وأشارت حماس إلى دوره في مواجهة سلطات الاحتلال بعزم وإرادة عندما أغلقت الجامعة مع تفجر الانتفاضة الشعبية الكبرى، وإصراره على مواصلة الطلبة مشوارهم التعليمي، لافتةً إلى " تمكنه مع زملائه من وضع خطة لاستئناف الدراسة في المساجد والمنازل إيمانًا منه بأنَّ العلم سلاح في مواجهة الاحتلال".

وتقدمت حركة حماس بالتعزية والمواساة من عائلة الفقيد ومحبيه، داعيةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويتقبله في عباد الصالحين.

المصدر / فلسطين أون لاين