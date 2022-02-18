الطقس: أجواء معتدلة اليوم وانخفاض ملموس السبت

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون حول الى أعلى من المعدلات السنوية بقليل. وتسطع الشمس نهاراً مع طقس معتدل نسبياً، في حين تعود الاجواء الى البرودة ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

السبت: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية بقليل، وتتأثر البلاد باضطراب جوي نتيجة اقتراب منخفض جوي من المنطقة، وتتهيأ الفرصة نهاراً لتساقط هطولات مطرية وبردية في مناطق مختلفة من البلاد وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية مع هبات قوية أحيانا.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

المصدر / فلسطين أون لاين