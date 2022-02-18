فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطقس: أجواء معتدلة اليوم وانخفاض ملموس السبت

قوات الاحتلال تقمع أهالي حيّ الشيخ جراح والمتضامنين معهم

نعيم: تجاوز الخطوط الحمراء في الشيخ جراح سيكون له تداعيات خطيرة

بعد تردي صحته.. وقفة تضامنية في عمان مع الأسير الريماوي

"العدالة الضائعة".. وثائقي يكشف تفاصيل جديدة لاغتيال الناشط "بنات"

روسيا: سنضطر لإجراءات عسكرية تقنية ما لم تقدم واشنطن ضمانات

"أوروبيون لأجل القدس" تستعرض انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال 2021

الاحتلال يرفض التعاون مع لجنة التحقيق الأممية بشأن العدوان على غزة

آيفون 14.. تفاصيل هاتف أبل المنتظر

اعتقال سبعة فتية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت

إعلان تيك توك داخلي

الطقس: أجواء معتدلة اليوم وانخفاض ملموس السبت

18 فبراير 2022 . الساعة 07:36 بتوقيت القدس
...

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون حول الى أعلى من المعدلات السنوية بقليل. وتسطع الشمس نهاراً مع طقس معتدل نسبياً، في حين تعود الاجواء الى البرودة ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

السبت: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية بقليل، وتتأثر البلاد باضطراب جوي نتيجة اقتراب منخفض جوي من المنطقة، وتتهيأ الفرصة نهاراً لتساقط هطولات مطرية وبردية في مناطق مختلفة من البلاد وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية مع هبات قوية أحيانا.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #الطقس #أجواء معتدلة #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة