نعيم: تجاوز الخطوط الحمراء في الشيخ جراح سيكون له تداعيات خطيرة

أكد د. باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في قطاع غزة، أن أي تجاوز للخطوط الحمراء في الشيخ جراح أو المسجد الأقصى أو أي منطقة أخرى بالقدس المحتلة، سيكون له تداعيات خطيرة، وقد يهيئ الأجواء للانفجار القادم.

وقال نعيم في تصريح صحفي، مساء اليوم، نشره الموقع الإعلامي لحماس، "إن القدس جوهر الصراع وجزء من عقيدة الأمة"، مبينًا أن ما يحدث فيها لا يخص المقدسيين وحدهم، إنما يخص كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

وشدد على أن قيادة المقاومة والشعب الفلسطيني لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ما يحدث لشعبنا ومقدساته في القدس المحتلة.

وأضاف نعيم أن الاحتلال فشل في أن يدافع عن نفسه في مواجهة حركات المقاومة الفلسطينية، رغم الفارق الشاسع في القدرات والإمكانات العسكرية.

مكسب استراتيجي

وعد نعيم، تقرير منظمة العفو الدولية الأخير "أمنيستي"، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي "نظام فصل عنصري" ضد الفلسطينيين، "مكسب استراتيجي" للقضية الفلسطينية، مبينًا أن أهمية التقرير تكمن في أن المنظمة تمثل أكبر مؤسسة حقوقية على المستوى الدولي، وتضم 10 ملايين عضو، وتقريرها يحمل مصداقية عالية جدًا.

وتابع أن التقرير أثبت أن ما يحدث بالأراضي الفلسطينية ليست سلوكيات فردية، بل إن دولة الاحتلال بكل مكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية تصب في الهدف نفسه، وهو التطهير العرقي والفصل العنصري.

وأوضح نعيم أن هناك قلقا إسرائيليا كبيرا من التقرير؛ لخشية الكيان من رفع الغطاء الدولي عنه، وأن يؤدي هذا التراجع في الغطاء الدولي إلى تشكيل خطر استراتيجي وجودي على بقائها، لأنها بدون دعم دولي لا يمكن أن تستمر.

وفي شأن التطبيع بين نعيم أن ما يحدث اليوم أخطر بكثير من مجرد تطبيع علاقات سياسية بين دول مع الاحتلال، بل استباحة واختراق للمنطقة لصالح المشروع الصهيوني، وإعطاء فرصة للكيان للتحكم في مقدرات الأمة ومستقبل الشعوب.

المصدر / فلسطين أون لاين