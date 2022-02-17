التشريعي يدين تصنيف أستراليا حركة حماس "منظمة إرهابية"

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر تصنيف أستراليا، حركة حماس "منظمة إرهابية".

وأكد بحر في بيان صحفي، أن الموقف الأسترالي يأتي في إطار التحيز وازدواجية المعايير تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لصالح الاحتلال، الذي يحتل الأرض ويقتل الإنسان، ويُهَود المقدسات.

وأشار إلى ما وثقته العديد من تقارير المؤسسات الدولية لجرائم الاحتلال وارتكابه أبشع صور العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ومن بينها تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" مؤخرًا.

وشدد بحر على أن الموقف الأسترالي "يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القرارات والمواثيق والقوانين الدولية، والتي تكفل للشعوب تحت الاحتلال حق مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة".

وطالب رئيس التشريعي بالإنابة، البرلمان الأسترالي وجميع المؤسسات الحقوقية ومكونات المجتمع الاسترالية، برفض هذا الموقف الجائر وضرورة الانحياز لقيم الحرية والعدالة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.