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بالفيديو والصور قوات الاحتلال تقمع أهالي حيّ الشيخ جراح والمتضامنين معهم

17 فبراير 2022 . الساعة 19:42 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تعتدي على أهالي الشيخ جراح

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عشرات المواطنين المقدسيين من أهالي حيّ الشيخ جراح شرقي القدس والمتضامنين معهم.

وقال مصادر محلية، إنّ فرقة من الخيالة في جيش الاحتلال قمعت اعتصاما سلميا لأهالي حيّ الشيخ جراح والمتضامنين معهم داخل الحيّ، حيث أفرغته، ومنعت التواجد فيه.

وأخمدت القوات الإسرائيلية النار التي أشعلها الأهالي والمتضامنون، بغرض توفير الدفء.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت بشكل مكثف في حي الشيخ جراح عقب قمع الأهالي والمتضامنين.

ويأتي اعتصام أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، عقب إقدام النائب اليميني المتطرف بن غفير، الأحد، على إقامة خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في حي الشيخ جراح، معتبرا إياها مكتبا له.

ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين المقدسيين من جهة، والمستوطنين وشرطة الاحتلال من جهة أخرى.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #قمع #الشيخ جراح

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