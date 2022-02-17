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القدس.. إصابة مسن فلسطيني إثر اعتداء قوات الاحتلال

17 فبراير 2022 . الساعة 19:12 بتوقيت القدس
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أصيب مسن فلسطيني، الخميس، إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليه، أثناء تصدي المواطنين المقدسيين لتظاهرة استفزازية نظمها مستوطنون قرب باب العامود، وسط القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن "مقدسيين تصدوا لتظاهرة نظمها المستوطنون في منطقة باب العامود ورددوا خلالها هتافات مسيئة للإسلام والعرب بالقدس المحتلة".

وأضافت المصادر أن "مسنا أصيب بجروح طفيفة إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على من تصدوا لتظاهرة المستوطنين".

ومنذ يوم الأحد الماضي، تشهد مدينة القدس وأنحاؤها توترًا شديدًا، إثر نصب النائب الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في حي الشيخ جراح، معتبرا إياها مكتبا له.

ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجموا منازل المقدسيين في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات مع المستوطنين وشرطة الاحتلال من جهة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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