الاحتلال يتنصل من اتفاق إطلاق سراح الأسير "حمامرة"

جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني أحمد رضوان حمامرة، لمدة ثلاثة أشهر للمرة الرابعة على التوالي.

واعتقل الأسير حمامرة في آب/ أغسطس عام 2020، و أضرب عن الطعام لمدة 33 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وقد قرّر تعليق إضرابه بعد التوصل إلى اتفاق مع قوات الاحتلال بالإفراج عنه في شباط/ فبراير الحالي، إلا أن تجديد الاعتقال الأخير جاء تنصلاً من الاحتلال بالاتفاق المذكور، الذي يعتبر مفاجئاً له ولعائلته.

والأسير حمامرة، من سكان مدينة بيت ساحور، وتعود جذوره لقرية حوسان غرب مدينة بيت لحم، كانت قوات الاحتلال اعتدت عليه وهو مضرب عن الطعام في سجن النقب، وأدى ذلك إلى كسر في أحد أضلاعه ونقل على إثرها الى المستشفى، وهذا هو الاعتقال الثاني له، إذ أمضى عامين ونصف عام قبل ذلك، وهو متزوج ولديه طفل.

ويواصل نحو 500 أسير إداري فلسطيني، مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 48 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، قرار حبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد.

المصدر / فلسطين أون لاين