تضرر مركبات للمستوطنين إثر رشقها بالحجارة بنابلس والخليل

تضررت، مساء اليوم الخميس، مركبات للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة في نابلس والخليل بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن مركبات إسرائيلية تضررت جرّاء رشقها بالحجارة قرب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، كما ورشق شبان مركبات مستوطنين بالحجارة قرب مخيم الفوار جنوب الخليل.

وكانت قد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عمليات إلقاء الحجارة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة تجاه الاحتلال والمستوطنين موقعة إصابات عديدة وأزمات نفسية في صفوف المستوطنين.

وأشارت الصحيفة إلى الارتفاع الكبير بعمليات إلقاء الحجارة العام الماضي والتي وصلت إلى 5500 عملية تسببت بحالات هلع وأزمات نفسية لمئات المستوطنين ما ضاعف من التوجه إلى مراكز الدعم النفسي.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث جرى رصد (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال، و(3) عمليات إسقاط طائرات "درون".

المصدر / فلسطين أون لاين