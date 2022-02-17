دعواتٌ للتواجد بالشيخ جراح مساءً لإسناد الأهالي والتصدي للمستوطنين

دعت القوى والفصائل الوطنية في القدس وأهالي الشيخ جراح والمتضامنون معهم، للتجمع مساء اليوم الخميس، في حي الشيخ جراح، في تمام الساعة السادسة.

وقالت القوى في بيان لها، إن هذه الدعوات للرد على دعوات المستوطنين لاقتحام الحي عند الساعة السابعة من مساء اليوم، وللتصدي لجرائمهم بحق الأهالي الصامدين هناك.

ويتعرض أهالي الشيخ جراح والمتضامنون معهم منذ عدة أيام متواصلة إلى هجمةٍ شرسة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، يتخللها اعتداءات وحشية بالضرب والدفع وإطلاق القنابل والرصاص وغاز الفلفل، ما أدى لإصابة العشرات منهم، واعتقال آخرين.

وما زالت شرطة الاحتلال تغلق مداخل الحي وتفرض تشديداتها على الأهالي والمتضامنين معهم، وفي ذات الوقت، تسمح للمستوطنين باقتحام الحي، واستفزاز الأهالي والاعتداء عليهم، وتحطيم مركباتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين