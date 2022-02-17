نيابة غزة تُطلق سلسلة خدمات جديدة ومتنوعة للمحامين

أطلق النائب العام المستشار د. محمد النحال، سلسلة خدمات جديدة ومتنوعة للمحامين، بحضور مدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، ورئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، ونائب نقيب المحامين الفلسطينيين المستشار عبد العزيز الغلاييني، ولفيف من كبار المحامين الفلسطينيين؛ لتعزيز جودة وكَم الخدمات المقدمة لجمهور المحامين، من خلال قنوات عديدة متمثلة بالحضور الشخصي لمقر النيابة، إضافةً لتقديم الخدمة من خلال بوابتها الإلكترونية، وإتاحة الفرصة لمتلقي الخدمة، وتوفير الجهد والوقت في إنجاز المعاملات، وتقديم الخدمات ومتابعتها.

وأكد المستشار النحال، خلال فعالية بديوانه اليوم، أن النيابة العامة تحرص على تركيز جهودها باتجاه التحول الذكي في مجالات العمل المختلفة، وتسعى إلى مواكبة أحدث التقنيات وتوظيفها بمهارة في سياق الأعمال والخدمات التي تقدمها، بحيث يكون التفاعل باتجاهين من متلقي الخدمة إلى النيابة والعكس.

بدوره أوضح المستشار الهباش أن سلسلة الخدمات المُطلَقَة تتمثل في أربع خدمات رئيسية، وهي: الخدمات الإلكترونية للمحامين (وكالة المحامي، الشكاوى الإلكترونية، المظالم الإلكترونية، الطلبات الإلكترونية، القضايا، الإجراءات المتاحة للاطلاع، طلبات التصوير، تقرير الشيكات، والدفع الإلكتروني)، وخدمة أرقام الطورائ والاستقبال الخاصة بالمحامين، وتخصيص موظف استقبال مختص بتلقي طلبات المحامين، وتخصيص موعد يومِي من رؤساء النيابات لمقابلة المحامين؛ تحقيقاً لمزيد من قيم النزاهة والشفافية والجودة لمتلقي الخدمات العدلية، وتكريساً لأواصر الثقة بين النيابة العامة والمحامين، وارتقاءً بمستوى خدماتها المقدمة لمختلف المتعاملين، واستمراريةً لعطائها في التحول الإلكتروني.

وأثنى المستشار الغلاييني على الشراكة الدائمة والتعاون المستمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، وأشاد بتطور أداء الخدمات العدلية المقدمة لجمهور المحامين والمواطنين وجودتها، والاجتهاد في تعزيز سُبل راحتهم، مؤكداً أن الخدمات المتميزة، والارتقاء بالموارد البشرية، واستخدام الوسائل التقنية المتطورة؛ تُسهم بتحقيق العدالة الناجزة، وتقدِّم نموذجًا حضاريًا يُحتذي به.

واستعرض محمود عواد من دائرة الحاسوب بالنيابة العامة، شرحاً تفصيلياً لسلسلة الخدمات وآلية استخدامها، وأجاب عن كافة استفسارات المحامين.

المصدر / فلسطين أون لاين