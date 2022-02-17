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مصر تدين محاولات تهجير الفلسطينيين من منازلهم بـ"الشيخ جراح"

17 فبراير 2022 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
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أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، محاولات تهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم "الخارجية"، أحمد حافظ، في تصريح مكتوب تلقته، عن "قلقه من محاولات تغيير الهوية الديمغرافية للقدس الشرقية".

وأكد أن "الممارسات في القدس، تمثل انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستمرار لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين".

وأشار حافظ، إلى أن "مصر تتابع ببالغ القلق، أحداث العنف التي يشهدها حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية والتي يتعرض خلالها المواطنون الفلسطينيون لممارسات استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج التوتر في المدينة".

وشدّد على "ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف هدم المنازل ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية وكذا بمدينة القدس الشرقية".

وأشار إلى أن "استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة".

وشهدت البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، عصر اليوم الخميس، إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، تزامناً مع دعوات أطلقها نشطاء للاحتشاد في صلاة الجمعة، تضامناً مع حي الشيخ جراح، الذي يتعرض لاعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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