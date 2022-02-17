الأسير زكريا الزبيدي يرفض الخروج إلى "الفورة" منذ 20 يوما

قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" التابعة للسلطة الفلسطينية، إن "الأسير زكريا الزبيدي يرفض الخروج إلى ساحة الفورة منذ 20 يوماً، احتجاجاً على الإجراءات التنكيلية الممارسة بحقه من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "الزبيدي المعتقل في سجن ريمونيم، امتنع عن الخروج إلى الساحة، ردا على إخراجه من قبل السجانين، مقيد الأيدي والأرجل".

و"يعيش الزبيدي في زنزانة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، ومعزولة عن العالم الخارجي، بدون أدوات كهربائية، وسط ظروف حياتية قاسية"، بحسب الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن "الاحتلال يفرض عقوبات بحق الأسير الزبيدي، ويحرمه من زيارة ذويه، ومن شراء الحاجيات من دكان السجن (الكنتينا)، ومن إرسال الرسائل لأهله".

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسير الزبيدي برفقة الأسير محمد العارضة في 11 أيلول/سبتمبر الماضي، قرب قرية أم الغنم شمال فلسطين المحتلة، بعد أسبوع من انتزاعهما حريتهما من سجن "جلبوع" برفقة أربعة أسرى آخرين.

وأجلت محكمة الاحتلال، جلسة النظر في قضية "انتزاع الأسير الزبيدي حريته من سجن جلبوع"، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين