"الحياة حق".. وقفة بخان يونس تضامنا مع الأسرى

خان يونس/ ربيع أبو نقيرة:

نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشارك في الوقفة التي حملت عنوان "الحياة حق" ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، والوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية، وأسرى محررين وذوي الأسرى في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون صور الأسرى ولافتات كتب عليها: "أنقذوا الأسرى المرضى"، و"يجب إنهاء ملف الاعتقال الإداري"، و"#الحياة_حق.. تضامنا مع الأسرى المرضى".

وقال عماد السنوار ممثل حركة "حماس" في دائرة العلاقات الوطنية بخان يونس: "نقف مع أسرانا لندق ناقوس الخطر، أنهم وخصوصا المرضى منهم داخل سجون الاحتلال هم عنوان المرحلة القادمة".

وأضاف في حديثه لصحيفة "فلسطين": "المعركة القادمة التي سنخوضها سيكون عنوانه الأسرى والمسرى"، مشددا "أسرانا في حدقات عيوننا وسويداء قلوبنا، نخوض من أجلهم المعارك والاشتباكات".

وتابع السنوار: "على عدونا أن يفهم المعادلة جيدا، وبأن أسرانا تُجيش لهم الجيوش التي تسعى لتحريرهم بكل الوسائل وكافة الطرق حتى يعودوا إلى أحضان شعبهم".

بدوره، شدد الأسير المحرر أحمد القدرة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنه آن الأوان لانتهاء معاناة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال وخصوصا المرضى وكبار السن منهم.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي توغل في انتهاكاتها ضدهم، والتي كان آخرها سلب الأسرى من حقهم في "الفورة"، والإهمال الطبي بحق المرضى منهم، وكذلك ملف الاعتقال الإداري بدون أي مبرر.

وقال القدرة: "يبدو أن إدارة سجون الاحتلال دعست على الزر الخطأ الذي سيكون بإذن الله الرافعة ليس فقط لانتهاء معاناتهم المؤقتة والرجوع لحياتهم الطبيعية داخل أقسام السجون؛ بل لنيل الأسرى حريتهم وخاصة المرضى وأصحاب الأحكام العالية والإداريين".

وتابع: "لن يقبل الأسرى البقاء تحت ظلم الاحتلال، وآن لهم أن يخرجوا من السجون"، مشيرا إلى أن شعبنا ومقاومته لن يتركوا الأسرى فريسة للاحتلال.

وفي كلمته عن القوى الوطنية والإسلامية أكد الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية داوود البريم، على أن "الأسرى خط أحمر، كالقدس والشيخ جراح، وإننا جاهزون لخوض كل المعارك دفاعا عنهم وعن حريتهم".

وقال: "أهلنا في الشيخ جراح والقدس، غزة معكم ولن نخذلكم، وعلى الاحتلال أن يعي ذلك جيدا".

ودعا الأهالي في الضفة الغربية للانتفاض في ساحات المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا أن ضفة الأحرار هي أمل الأمة وأحرارها، فـ"كل حجر وزجاجة حارقة وطلقة في مكانها الصحيح توازي ألف ألف قذيفة باتجاه العدو، وستقصر من معاناة أسرانا ومن عمر الاحتلال".

وشدد البريم على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة الرصاص الذي يردع إرهابه المنظم ضد شعبنا.

واعتبر صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال، شراكة علنية في العدوان والإرهاب على شعبنا، قائلا: "شعبنا سيلاحق مجرمي الحرب الصهاينة في كل مكان، وإن ضلت عدالتكم الطريق بحكم المعايير المزدوجة فغضب شعبنا سيلاحقكم في كل مكان".













