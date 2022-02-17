"الشعبية" تدين قرار استراليا تصنيف "حماس" بـ"الإرهاب"

ادانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار أستراليا بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس على أنها "منظمة إرهابية"، مؤكدةً على انحياز أستراليا الأعمى للاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الجبهة في بيان لها، اليوم الخميس، على أن هذا القرار يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا والذي ما زال يعاني الويلات.

وقالت إن ما يرتكبه الاحتلال بحق شعبنا، من مصادرة الأرض، وتهجير سكانها الأصليين، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وتدنيس المقدسات، ومصادرة حق شعبنا بالعيش على أرضه بحرية وكرامة، وارتكاب أبشع المجازر الإنسانية، لهو أصل الإرهاب.

وشددت الجبهة على أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمثل الإرهاب بعينه بكل الوسائل الممكنة، حق مكفول لشعبنا الفلسطيني حتى تحرير الأرض والإنسان والمقدسات، ولا تراجع عنه مهما بلغت التضحيات، أو الضغوطات.

وكانت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز قالت صباح اليوم الخميس إن حكومة بلادها تعتزم تصنيف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة "إرهابية" بموجب القانون الجنائي للبلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين