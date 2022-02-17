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"الأشغال" بغزة تُشارك في لجنة تقييم المخاطر التي تواجه شاطئ البحر

17 فبراير 2022 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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شاركت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الخميس، ضمن اللجنة الحكومية الخاصة بحماية الشاطئ من مخاطر الانهيار والتآكل، والتي تضم اللجنة سلطة المياه والبيئة ووزارة النقل والمواصلات وبلدية غزة.

وقامت اللجنة بجولات تفقدية لكافة مناطق الشاطئ، والتي تتعرض للتآكل والانهيار خاصة خلال المنخفضات الجوية في فصل الشتاء.

وشملت الجولات زيارة أماكن تآكل الشاطئ في عدد من المناطق منها، منطقة معسكر الشاطئ بغزة، والزهراء، ودير البلح، ورفح، ووضعت اللجنة تصورات عملية لحماية الشاطئ وتدعيم المناطق المنهارة، ورصد الميزانيات اللازمة لحفاظ على الشاطئ من التآكل والانهيار، ووقف الزحف على المناطق العمرانية المحاذية للشاطئ.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شاطئ البحر #الأشغال العامة والإسكان #لجنة تقييم المخاطر

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