18 حالة وفاة و2928 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنّ نسبة التّعافي من فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 91.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مُجمل الإصابات.

وأشارت الوزارة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا"، إلى أنّ الإصابات الجديدة سُجّلت على النحو التالي: "طولكرم 111، طوباس 31، جنين 106، قلقيلية 47، ضواحي القدس 24، بيت لحم 56، رام الله والبيرة 143، سلفيت 20، الخليل 82، نابلس 94، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 1249، مدينة القدس 950".

وبيّنت أنّ حالات التّعافي الجديدة توزّعت حسب التالي: "طولكرم 64، طوباس 42، جنين 134، قلقيلية 64، ضواحي القدس 29، بيت لحم 106، رام الله والبيرة 210، سلفيت 69، الخليل 145، نابلس 288، أريحا والأغوار 50، قطاع غزة 3200، مدينة القدس 1000".

وسجّلت 7 حالات وفاةٍ في قطاع غزة، 3 حالات نابلس، 3 حالات في جنين، 4 حالات في بيت لحم، حالة في القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ونبّهت الوزارة إلى وجود 112 مريضًا في غرف العناية المُكثّفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 267 مريضًا، بينهم 44 مريضًا على أجهزة التنفُّس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين