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الأسير محمد مصلح يدخل عامه الـ21 في الأسر

17 فبراير 2022 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
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الأسير محمد مصلح

 دخل الأسير محمد عبد الرحمن مصلح "أبو سطحة" (44 عامًا) من مدينة البيرة، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وكان الأسير مصلح قد اعتقل بتاريخ 17/2/2001، خلال عملية اقتحام واجتياح واسعة لمدينة البيرة، ونقلته إلى التحقيق فى المسكوبية، ووجهت له مخابرات الاحتلال تهمة الإنتماء إلى كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح، والمشاركة في عدة عمليات عسكرية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال .

وهدمت قوات الاحتلال بعد اعتقاله منزله الذي كان يؤوي زوجته وطفله أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها أربعة أشهر، وبعد عامين أصدرت محكمة عوفر العسكرية بحقه حكماً بالسجن المؤبد 9 مرات و50 عاماً .

وتعرض الأسير مصلح للعديد من العقوبات خلال سنوات اعتقاله، والمتمثلة بحرمانه من زيارة زوجته إلا على فترات متباعدة، كما توفيت والدته عام 2017، ولم يسمح له بإلقاء نظرة الوداع عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسرى #سجون الاحتلال #محمد مصلح

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