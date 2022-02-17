فتح شارع الجلاء بشكل كامل بعد إزالة برج الجوهرة

أعلن مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح عن فتح شارع الجلاء بكلا الاتجاهين بعد إتمام عملية إزالة رُكام برج الجوهرة وسط مدينة غزة، والذي قصفته الطائرات الإسرائيلية خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة في مايو/ أيار من العام الماضي .

ووجه اللواء صلاح، خلال جولة ميدانية نظمها برفقة مدير إدارة شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة ونائبه، ولفيف من الشخصيات المهمة على مفترق برج الجوهرة وسط غزة، تعليماته للإدارة العامة لشرطة المرور بمباشرة عملها وتسهيل حركة المركبات وتنظيمها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إغلاق الطرق المحيطة ببرج الجوهرة خلال الثلاثة شهور الماضية وتحويل مسارات الطرق أمام حركة المركبات لتأمين عملية إزالة ركام برج الجوهرة حفاظًا على سلامة المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين