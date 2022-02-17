شديد: الحراك بالضفة يؤكد أن شعبنا ملتف حول المقاومة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عبد الرحمن شديد أن الحراك في الضفة يدل على أن الشعب الفلسطيني حي وملتف حول خيار المقاومة.

وشدد شديد خلال لقاء مع قناة الأقصى الفضائية أن الاحتلال يساند السلطة في بسط السيطرة على الضفة لمنع المقاومة، مبيناً أن السلطة تواجه الحراك الشعبي بالاعتقال والمنع.

وأشار إلى أن انسداد الأفق الاقتصادي والسياسي في الضفة يتطلب حالة ثورية وحدوية لمواجهتها، لافتاً إلى أن قبضة السلطة في الضفة تسجل تراجعاً واضحاً مقابل تقدم للمقاومة.

وأوضح أن الضفة شهدت حالة تصاعدية في المقاومة بعد معركة سيف القدس .

وأكد شديد أن خيار السلطة بالتنسيق الأمني والمفاوضات لا رصيد شعبي له، مشيراً إلى أن السلطة حولت أجهزة الأمن في الضفة الغربية إلى أجهزة لحماية المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين