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بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة

17 فبراير 2022 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استهدفت الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن الزوارق الحربية أطلق النار صوب مراكب الصيادين، في عرض بحر السودانية، شمال غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في مراكب الصيادين.

ويعتبر الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بحرية الاحتلال #مهنة الصيد #مراكب الصيادين #استهداف الصيادين

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