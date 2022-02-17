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مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد في "فجر التحدي" بالمسجد غدًا

17 فبراير 2022 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية بأنَّ عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

ولمواجهة هذه الاقتحامات، يتحضر آلاف الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة في صلاة "الفجر العظيم" يوم غد الجمعة في المسجد الأقصى ومساجد نابلس والخليل، نصرة للأهالي الصامدين في القدس المحتلة وحي الشيخ جراح بالقدس.

واستنفرت الحراكات الشبابية الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل لأوسع مشاركة في الفجر العظيم والتي حملت عنوان "فجر التحدي".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #اقتحامات المستوطنين #الفجر العظيم

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