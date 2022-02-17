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رضوان: قرار إستراليا حظر "حماس" يمثل انقلاباً على الشرعية الدولية

17 فبراير 2022 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استنكر القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، صباح يوم الخميس، عزم دولة إستراليا حظر حركة "حماس" ووصفها بـ(الإرهاب)، مؤكداً أن هذا القرار يمثل انقلاباً واضحاً على الشرعية الدولية التي تدعم مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله.

وأضاف في حديث صحفي لإذاعة "صوت القدس" المحلية":" إن قرار استراليا يمثل انحياز واضح للاحتلال، وانقلابًا في الموازين والقوانين الدولية".

وبيّن رضوان أن الارهاب الحقيقي هو الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، عبر تنفيذه للمجازر والفصل العنصري وطرد المواطنين من أراضيهم ونظام الابرتهايد، مبينًا أن حركة حماس تقاوم الاحتلال وفقًا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن حظر "حماس "في استراليا أو غيرها من دول العالم يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب الجرائم والإرهاب ضد شعبنا في كل مكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حركة حماس #استراليا

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