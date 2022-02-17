رضوان: قرار أستراليا حظر "حماس" يمثل انقلاباً على الشرعية الدولية

استنكر القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، صباح يوم الخميس، عزم دولة أستراليا حظر حركة "حماس" ووصفها بـ(الإرهاب)، مؤكداً أن هذا القرار يمثل انقلاباً واضحاً على الشرعية الدولية التي تدعم مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله.

وأضاف في حديث صحفي لإذاعة "صوت القدس" المحلية":" إن قرار أستراليا يمثل انحيازا واضحا للاحتلال، وانقلابًا في الموازين والقوانين الدولية".

وبيّن رضوان أن الإرهاب الحقيقي هو الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، عبر تنفيذه للمجازر والفصل العنصري وطرد المواطنين من أراضيهم ونظام الأبرتهايد، مبينًا أن حركة حماس تقاوم الاحتلال وفقًا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن حظر "حماس "في أستراليا أو غيرها من دول العالم يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب الجرائم والإرهاب ضد شعبنا في كل مكان.

المصدر / فلسطين أون لاين