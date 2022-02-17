فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فتح شارع الجلاء بشكل كامل بعد إزالة برج الجوهرة

شديد: الحراك بالضفة يؤكد أن شعبنا ملتف حول المقاومة

كهرباء غزة تُعلن موعد تحسن جدول التوزيع

اللجنة القطرية تُعلن موعد صرف "المنحة" للأسر المتعففة بغزة

الأسرى الإداريون يُقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 48 على التوالي

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد في "فجر التحدي" بالمسجد غدًا

رضوان: قرار أستراليا حظر "حماس" يمثل انقلاباً على الشرعية الدولية

في الداخل المحتل.. ذوو ضحايا القتل بين ألم الفقد ونار الاحتلال

الفلسطينية فايزة.. سجينة "لم الشمل" منذ (25) عامًا

إعلان تيك توك داخلي

رضوان: قرار أستراليا حظر "حماس" يمثل انقلاباً على الشرعية الدولية

17 فبراير 2022 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
...
القيادي في حماس إسماعيل رضوان (أرشيف)

استنكر القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، صباح يوم الخميس، عزم دولة أستراليا حظر حركة "حماس" ووصفها بـ(الإرهاب)، مؤكداً أن هذا القرار يمثل انقلاباً واضحاً على الشرعية الدولية التي تدعم مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله.

وأضاف في حديث صحفي لإذاعة "صوت القدس" المحلية":" إن قرار أستراليا يمثل انحيازا واضحا للاحتلال، وانقلابًا في الموازين والقوانين الدولية".

وبيّن رضوان أن الإرهاب الحقيقي هو الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، عبر تنفيذه للمجازر والفصل العنصري وطرد المواطنين من أراضيهم ونظام الأبرتهايد، مبينًا أن حركة حماس تقاوم الاحتلال وفقًا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن حظر "حماس "في أستراليا أو غيرها من دول العالم يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب الجرائم والإرهاب ضد شعبنا في كل مكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حركة حماس #استراليا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة