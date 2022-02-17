مطلوب محاميين للعمل في مركز نسائي بالنصيرات

إعلان توظيف صادر عن جمعية مركز البرامج النسائية النصيرات تعلن فيه عن وظيفة محامي عدد (3) وفقا لما يلي :

- شروط شغل الوظيفة

1) أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس حقوق كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 75%

2) أن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة مزاولة مهنة المحاماة ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات ممارسة فعلية في مهنة المحاماة طبقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة.

3) افادة مصدقة من نقابة المحامين بممارسة فعلية لا تقل عن خمس سنوات في مهنة المحاماة.

4) أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

5) أن يكون لديه الخبرة الكافية في كافة القضايا الحقوقية , وقضايا المرأة

6) أن يقوم بمتابعة الأمور القانونية ودراستها ومتابعة جميع إجراءاتها الإدارية والقانونية حسب الأصول .

7) عمل التقارير والخطط الشهرية والربعية ونهاية المشروع.

8 )تقديم استشارات قانونية مجانية سواء مكتبية أو هاتفية للنساء بشكل خاص وكل من يتوجه لبرنامج الاستشارات القانونية بشكل عام. مع عملية متابعة للحالات.

9) خبرة لا تقل عن خمس سنوات في تنفيذ ورش توعوية حول الحقوق القانونية للمرأة وقضايا العدالة الجندرية

10)إدخال جميع المعلومات الخاصة بالحالات والورش في قاعدة بيانات المؤسسة عبر نظام الجمعية الالكتروني.

المهارات والمواصفات الوظيفية المطلوبة:

- مهارات جيدة في الاتصال والتحفيز والإبداع.

- مهارات استخدام برامج الحاسوب والانترنت .Microsoft Office

- مهارات التوثيق والقدرة على جمع المعلومات.

- كفاءة في كتابة التقارير مبنية على نتائج ومخرجات.

- القدرة على العمل بروح الفريق والشعور بالإنتماء.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والتنقل بين المخيمات

- القدرة على التعامل مع الحالات بكافة ظروفها.

طريقة التسجيل

- يرجى ممن تنطبق عليه الشروط أعلاه تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022 الساعة السادسة مساءا .

- سيتم التواصل فقط مع القائمة التي تنطبق عليها المواصفات