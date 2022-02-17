غزة: 7 وفيات و1249 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 3735 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن تسجيل 1249 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

كما ذكرت أنها سجلت 3200 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 239395 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 32326 حالة، وإجمالي المتعافين 205205 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1861 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 207 حالات، من بينها 111 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 617783 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين