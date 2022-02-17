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إصابات خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال شمال الضفة

17 فبراير 2022 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شهدت مدينة جنين شمال الضفة الغربية، صباح اليوم الخميس، اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت حي خروبة شمال المدينة، فيما أُبلغ عن إصابة شاب في الظهر والرأس، ونقل إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددًا من المواطنين، فيما سجلت إصابات خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في منطقة جنين.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #مواجهات #مداهمات #اشتباك مسلح

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