مطلوب مصمم/ـة جرافيك للعمل في شركة بغزة

مزيان شركة فلسطينية مرخصة مختصة في التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية، تأسست سنة 2016، مقرها الرئيسي بغزة وتمتلك عدة أفرع في تركيا والسعودية والإمارات وقطر والكويت ولديها العديد من المشاريع والمنتجات الإلكترونية.

الوصف الوظيفي

- المسمى الوظيفي: مصمم/ة جرافيك (عدد 1)

-مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- ساعات العمل: 40 ساعة أسبوعيا (من الأحد إلى الخميس)

- المكان: مكتب غزة-شارع الوحدة

- الراتب: حسب الخبرة من 400$-800$

مسؤوليات ومهام الوظيفة:

- استخدام برامج التصميم الاحترافية مثل (Adobe Photoshop , Illustrator , Adobe Indesign)

- إنشاء أو دمج الرسوم التوضيحية والصور والتصميمات لتعكس الموضوع المرغوب فيه

- تصميم المطبوعات والإعلانات الترويجية عبر الإنترنت

- التأكد من أن الرسومات والتصميمات النهائية جذابة بصريًا ومتوافقة مع العلامة التجارية

- تصميم إعلانات السوشال ميديا

- تصميم الشعارات

متطلبات الوظيفة:

- خبرة لا تقل عن سنتين في التصميم الجرافيكي

- مهارات اتصال وتواصل

- معرفة جيدة باللغة الانجليزية

- مهارة تنظيم وإدارة الوقت

- مهارة التعاون مع فريق العمل

طريقة التسجيل

- يرجى من المهتمين إرسال نبذة مختصرة عن الخبرة مع إرفاق السيرة الذاتية على الايميل التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل في موعد أقصاه 20/2/2022 .

- سيتم استثناء أي طلب غير مستوفٍ للشروط.