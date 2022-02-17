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الطقس: أجواء غائمة وارتفاع على درجات الحرارة

17 فبراير 2022 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما بوجه عام لطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما بوجه عام باردا خاصة المرتفعات الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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