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أطلقه الاحتلال.. فيديو يُظهر كلبا ينهش فلسطينيا خلال اعتقاله

16 فبراير 2022 . الساعة 21:54 بتوقيت القدس
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أظهر مقطع فيديو، نشرته هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، الأربعاء، كلبا يتبع لقوات الاحتلال الإسرائيلية، ينهش شابا فلسطينيا خلال اعتقاله، رغم أنه لم يُبدِ مقاومة لعملية احتجازه.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، مرفق بالفيديو، نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك إن "جيش الاحتلال تعمّد ترك كلب بوليسي ينهش الشاب مالك معلّا، ويرعبه".

وذكرت أن الحادثة وقعت الإثنين الماضي (14 فبراير/ شباط)، عندما اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب معلا (19 عاماً) من حي أم الشرايط، بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وذكرت أن الاعتقال جرى في منشأة صناعية، يعمل المعتقل حارسا لها.

وأضافت: "أحاط الجنود أسوار المنشأة وقاموا بمداهمتها (...) بدأوا بتسليط أضواء الليزر تجاهه، ومن ثم أطلقوا كلبا بوليسيا نحوه".

ويظهر الفيديو المصوَّر ليلا، الشاب معلّا، في وضع الاستسلام رافعا يديه، فيما يُصوّب الجنود بنادقهم نحوه، لكنه فوجئ بالكلب يهجم عليه وينهشه قبل أن يحيط به الجنود.

وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدري أبو بكر "الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم من قبل قوات الاحتلال".

وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يتعمد خلال تنفيذ عمليات الاعتقال بمختلف المدن الفلسطينية، استخدام القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق المعتقلين".

وأضاف أن "99% ممن يتم اعتقالهم يتعرضون لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب والقمع والتنكيل الجسدي والنفسي".

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4500، بينهم 34 أسيرة، و 180 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري، حتّى نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2022، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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