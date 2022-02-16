الأمم المتحدة تطالب (إسرائيل) بإنهاء هدم بيوت الفلسطينيين

طالبت الأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بوضع حد لسياسة هدم بيوت الفلسطينيين أو إجلائهم منها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرق القدس وحي الشيخ جراح.

جاء ذلك في تصريحات لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

ومنذ الأحد، يشهد حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، مواجهات بين الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، بعد اقتحام عضو كنيست الاحتلال المتطرف "إيتمار بن غفير" الحي وإقامة مكتب برلماني هناك برفقة عشرات المستوطنين.

وبرّر بن غفير خطوته بـ"توفير الحماية لمستوطن، استولى قبل سنوات، على منزل فلسطيني في الحي"، وهو ما دحضه مسؤولون إسرائيليون كبار.

وتعقيبا على ذلك قال دوجاريك: "نحن نتابع عن كثب الوضع في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بما في ذلك احتمالات حدوث عمليات إجلاء (الفلسطينيين من بيوتهم)".

وأضاف: "من المهم للغاية أن يكون هناك عدم تصعيد للوضع ولا بد من ضبط النفس والهدوء ونحن نواصل مطالبة سلطات الاحتلال بضرورة وضع حد لسياسة هدم منازل الفلسطينيين، وكذلك إنهاء إجلاء العائلات الفلسطينية سواء في حي الشيخ جراح أو في أي منطقة أخرى من مناطق الضفة الغربية المحتلة".

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، بالقدس، خطر التهجير من منازلها التي تقيم فيه منذ عقود، لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وحول استشهاد الشاب الفلسطيني "نهاد أمين البرغوثي" على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية الثلاثاء، إثر مواجهات وسط الضفة الغربية المحتلة قال دوجاريك: "نحن قلقون للغاية بشأن تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس".

واستشهد الشاب الفلسطيني إثر اصابته برصاصة حية في الصدر، ونقل لتلقي العلاج بالمستشفى الاستشاري في رام الله، قبل أن يعلن عن استشهاده.

المصدر / الأناضول