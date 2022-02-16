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دعوات للتظاهر في أراضي الـ48 دعماً لـ"الشيخ جراح"

16 فبراير 2022 . الساعة 20:26 بتوقيت القدس
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انطلقت دعوات في مناطق متفرقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للتظاهر يوم الجمعة القادم، نصرة لأهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

ويستعد الفلسطينيين للوصول إلى حي الشيخ جراح في القدس يوم الجمعة للتعبير عن دعمهم لصمود الأهالي، فيما تعزز قوات الاحتلال وجودها في الحي لقمع الأهالي.

وجاء في منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "ندعوكم للمشاركة يوم الجمعة في دعم أهالي حي الشيخ جراح الذي يتعرض لاجتياحات مستمرة من قبل قطعان المستوطنين وحمايتهم من قوات الاحتلال".

ووجه ناشطون من أم الفحم دعوة للمشاركة في مظاهرة دعماً لسكان الشيخ جراح ستنظم الساعة الواحدة ظهراً يوم الجمعة القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #مظاهرة #الداخل المحتل #حي الشيخ جراح

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