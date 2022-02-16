إصابة عشرات المواطنين بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

أصيب عشرات المواطنين باختناق جراء استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز مسيل للدموع، خلال مواجهات شمالي الضفة الغربية المحتلة الأربعاء، بحسب شهود عيان ومصادر طبية.

وقال الشهود إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة بمحافظة نابلس، استخدم خلالها الجيش الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.



بدورهم رشق شبان قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.



وقال مسعفون ميدانيون إنهم تعاملوا ميدانيا مع عشرات الإصابات بالاختناق؛ جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتتعرض قرية بُرقة لاعتداءات متكررة من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤدي إلى نشوب مواجهات مع السكان.



ويحاول مستوطنون إسرائيليون مهاجمة منازل الفلسطينيين في القرية وتنظيم مسيرات للعودة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005، الواقعة على أراضي قريتي "بُرقة" و"سيلة الظهر".



ويعيش حوالي 650 ألف مستوطن إسرائيلي حاليا في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت (إسرائيل) الضفة الغربية والقدس عام 1967.

المصدر / الأناضول