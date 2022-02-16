الاحتلال يفرض غرامات باهظة على المواطنين في الأغوار

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غرامات مالية باهظة على سكان خربة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، لاسترداد مركباتهم ومعداتهم المحتجزة منذ فترة.

وقالت مصادر محلية إن قيمة الغرامات بحق سكان الرأس الأحمر قدرت بنحو 21 ألف شاقل، وذلك لاسترداد مركباتهم وجراراتهم الزراعية التي استولى عليها قبل حوالي ثلاثة أشهر.

وأشارت المصادر أن نحو 20 مركبة خاصة ومعدات من جرارات زراعية وصهاريج نقل مياه، يحتجزها الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد داهمت خربة الرأس الأحمر مطلع شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي وشنت حملة استيلاء واسعة على المعدات والمركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين