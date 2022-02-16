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"حزب الله": بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان

16 فبراير 2022 . الساعة 18:59 بتوقيت القدس
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أعلن أمين عام جماعة "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، الأربعاء، أن حزبه "بدأ بتصنيع طائرات مسيرة منذ مدة طويلة".

جاء ذلك في كلمة تلفزيونية نقلتها قنوات محلية، منها قناة "المنار" (خاصة)، وذلك خلال مهرجان لحزب الله "تعظيما لشهادة قادة المقاومة"، في الضاحية الجنوبي، غربي بيروت.

وقال نصرالله: "أصبح لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ سنوات وحولنا عددا كبيرا منها إلى دقيقة ولسنا بحاجة إلى أن ننقلها من إيران".

وأضاف: "كذلك بدأنا بتصنيع المسيرات منذ مدة طويلة ولسنا بحاجة لأن نجلبها من إيران".

ويمتلك "حزب الله" ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وتتهمه قوى سياسية لبنانية بتهديد الساحة الداخلية بهذا السلاح، بينما تقول الجماعة إنه مكرس حصرا للدفاع عن لبنان ضد (إسرائيل) التي تحتل مناطق جنوبي البلاد.

المصدر / الأناضول
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#حزب الله #لبنان #مسيرات #الاحتلال الإسرائيلي #صناعة أسلحة

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