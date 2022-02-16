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موافقة حكومية على تطوير شارع (11) في النصيرات

16 فبراير 2022 . الساعة 17:32 بتوقيت القدس
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أعلن رئيس بلدية النصيرات إياد مغاري عن موافقة لجنة متابعة العمل الحكومي، على اعتماد تطوير وتأهيل شارع رقم (11) في النصيرات.

وأشار مغاري إلى أن الشارع المذكور هو الشارع الممتد من منطقة ظهرة أم نورة وسط شارع خالد بن الوليد، والذي يتصل بشارعي العشرين وصلاح الدين شرقا.

وذكر أن عرض الشارع يتراوح بين 14 - 16 متر، مبينا أن أهمية الشارع تكمن في وجود عدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات، بالإضافة إلى أنه يربط وسط النصيرات بشرقها، ويخفف الضغط المروري عن عدة شوارع رئيسية.

وشكر مغاري لجنة متابعة العمل الحكومي لموافقتها على تعبيد الشارع، الذي يصل طوله حوالي 1100 متر، والذي من المتوقع البدء بأعمال تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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