فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مؤسسات حقوقية تنتزع قراراً باستئناف زيارات أسرى غزة

موافقة حكومية على تطوير شارع (11) في النصيرات

وفاة الزميل الصحفي غسان رضوان

الكويت.. إلغاء تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

"أميال من الابتسامات" ترسل إسعافات لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

شركة التقنيات الحديثة توقّع اتفاقية تعاون مع نقابة المدربين الفلسطينيين

الاحتلال يواصل اعتداءاته على المواطنين في الشيخ جراح

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اليوم

سفينة "فاتح" التركية تبدأ التنقيب عن الغاز في البحر الأسود

مختصون يدعون لوضع استراتيجية متكاملة لنصرة الأسرى

إعلان تيك توك داخلي

وفاة الزميل الصحفي غسان رضوان

16 فبراير 2022 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
...

توفي الزميل الصحفي غسان رضوان، مدير عام المطبوعات والنشر وشؤون وسائل الإعلام في المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سابقاً.

ورحل الزميل "رضوان" بعد معاناة مع المرض، تاركاً خلفه بصمة واضحة في المجال الإعلامي والصحفي، حيث يعتبر مؤسس ورئيس نادي الصحفي الصغير.

وكان الزميل غسان "أبو النور" قد شغل منصب رئيس ملتقى ضحايا الحرب، وحصل على لقب "رجل الإنسانية" من عدة مؤسسات أوروبية وعربية.

وعرف عنه جهده الكبير وعمله الدؤوب في احتضان أبناء ضحايا الحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

كما تولى الفقيد في إحدى فترات حياته منصب مدير إذاعة "الرأي" الحكومية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #وفاة #صحفي #غسان رضوان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة