وفاة الزميل الصحفي غسان رضوان

توفي الزميل الصحفي غسان رضوان، مدير عام المطبوعات والنشر وشؤون وسائل الإعلام في المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سابقاً.

ورحل الزميل "رضوان" بعد معاناة مع المرض، تاركاً خلفه بصمة واضحة في المجال الإعلامي والصحفي، حيث يعتبر مؤسس ورئيس نادي الصحفي الصغير.

وكان الزميل غسان "أبو النور" قد شغل منصب رئيس ملتقى ضحايا الحرب، وحصل على لقب "رجل الإنسانية" من عدة مؤسسات أوروبية وعربية.

وعرف عنه جهده الكبير وعمله الدؤوب في احتضان أبناء ضحايا الحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

كما تولى الفقيد في إحدى فترات حياته منصب مدير إذاعة "الرأي" الحكومية.

المصدر / فلسطين أون لاين