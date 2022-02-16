شركة التقنيات الحديثة توقّع اتفاقية تعاون مع نقابة المدربين الفلسطينيين

وقعت شركة التقنيات الحديثة (MTC) اتفاقية تعاون مشترك مع نقابة المدربين الفلسطينيين (P.T.A) لتفعيل دور منصة "طوًرني أونلاين" في تعزيز روابط العمل بين الطرفين لتعود بالفائدة على شريحة المدربين في المجتمع الفلسطيني.

وفي زيارة لمقر النقابة، تضمن وفد شركة التقنيات الحديثة (MTC) ، أشواق داوود المدير المالي والإداري، وإياد أبو شعبان مدير العلاقات العامة، وكان في استقبالهم المستشار ماهر شبير نقيب المدربين الفلسطينيين ونائب الأمين العام لاتحاد نقابات المدربين العرب.

وتناول اللقاء عدد من المواضيع الهامة والتي كان أبرزها التطوّر النوعي في خدمات منصة طوّرني أونلاين https://www.tawerni.online المتخصصة في التدريب وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات.

وأثنى شبير على الدور المجتمعي الهام الذي تقوم به شركة التقنيات الحديثة والخدمات الراقية التي تقدمها لخدمة شعبنا.

بدوره، أوضح راسم فايز مشتهى المدير العام لشركة التقنيات الحديثة، بأن الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتحقيق أهداف مجتمعية ومنها إتاحة المجال للطاقات الفلسطينية المتميزة أن تُصَدِّر طاقاتها وإمكاناتها محليّاً ودوليّاً بالإضافة إلى المساهمة في خفض نسبة البطالة المتزايدة داخل المجتمع الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن شركة التقنيات الحديثة (MTC) تأسست عام 1987، ومنذ ذلك الوقت التزمت بأن تكون هي الأكثر تميّزاً في تقديم كل جديد لخدمة المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين