الاحتلال يواصل اعتداءاته على المواطنين في الشيخ جراح

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون، اعتداءهم على المواطنين والمتضامنين في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء.

وأزالت قوات الاحتلال "المكتب الرمزي" الذي وضعه الناشط المقدسي محمد أبو الحمص عقب الاعتداء عليه.

ولاحق عناصر من شرطة الاحتلال النشطاء والمتضامنين المتواجدين في حي الشيخ جراح لإسناد الأهالي، واعتدت عليهم بالضرب والدفع، وسط فرض حصار وإغلاق على الحي، وفق مصادر صحفية.

وأضافت المصادر أن "شرطة الاحتلال أزالت المكتب الرمزي الذي وضعه الناشط أبو الحمص، الذي يسير مستخدما عكازين، علمًا بأن الاحتلال أزاله عدّة مرّات وأعاد الناشط وضعه رغم الاعتداءات التي يتعرّض لها".

ويسود التوتر حي الشيخ جراح منذ خمسة أيام إثر قيام عضو كنيست الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير إعادة فتح مكتبه الاستفزازي في أرض عائلة سالم في الجانب الغربي من الحي، وسط اعتداءات واعتقالات طالت العشرات من الأهالي والمتضامنين.

المصدر / فلسطين أون لاين