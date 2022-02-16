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سفينة "فاتح" التركية تبدأ التنقيب عن الغاز في البحر الأسود

16 فبراير 2022 . الساعة 15:22 بتوقيت القدس
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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، بدء سفينة "فاتح" أعمال التنقيب عن الغاز في حقل "صقاريا" بالبحر الأسود.

وأضاف الوزير، في تغريدة، أن "فاتح" بدأت أعمال التنقيب على عمق 5 آلاف متر تحت سطح البحر.

وأوضح أن السفينة التركية ستواصل التنقيب طوال 2.5 شهر، في حقل "قراصو-1" بالبحر الأسود.

وكانت سفينة "فاتح" قد شاركت قبل هذه المرة في أعمال التنقيب بالبحر الأسود، خلال أغسطس/ آب، وأكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، باحتياطي بلغ 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي.

المصدر / الأناضول
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#تركيا #اقتصاد #نفط #غاز #تنقيب #سفينة فاتح

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