بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر ليوم غدٍ الخميس

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة + الخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/9) لكشف الأسماء اضغط هنا

وبينت الداخلية أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/7) لكشف الأسماء اضغط هنا

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مشددة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين