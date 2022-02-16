النائب "سلامة": الاعتداء على موكب الأسير "بشكار" تساوق مع الاحتلال

أدان النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية د. سالم سلامة اعتداء أجهزة أمن السلطة بالضفة على موكب الأسير المحرر عنان بشكار في مدينة نابلس، مؤكدا أنه تساوق مشين مع الاحتلال.

وشدد سلامة في تصريح له اليوم الأربعاء على أنه ينبغي على السلطة أخذ العبرة من مما حصل عندما لفظهم شعبهم بغزة رفضاً لأفعالهم المخالفة للقيم الوطنية.

وأضاف: "هجوم أبناء أجهزة السلطة على استقبال الأسير عنان بشكار فور خروجه من السجن محاولة مدانة لنزع الفرحة من قلبه وقلب أحبابه عبر أجهزتها التي تربط للأسف مع العدو".

وبارك النائب سلامة للأسير المحرر "بشكار" أن من الله عليه بالإفراج عنه من سجون الاحتلال، مديناً ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمحررين بدلا من تهنئهم بدلا وجعلهم شعاراً أمام شعبهم.

وأكد أن ما قامت به السلطة بأجهزتها الأمنية هو سلوك من باع شعبه ووطنه ونفسه.

ودعا سلامة الأجهزة الأمنية لاحتضان شعبهم والمقاومين الذين رفعوا رؤوسهم، معبراً عن فخره بجهاد أبطال الشعب الفلسطيني المجاهدين والأسرى والشهداء الجرحى، وأن الأصل وضعهم تاج على الرؤوس لا أن يلاحقوا من الأجهزة الأمنية ولا أن يفعلوا معهم مثل ما فعلوا بموكب الأسير المحرر "بشكار".

المصدر / فلسطين أون لاين