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بالفيديو والصور جماهير حاشدة بـ"كفر عين" تشيع جثمان الشهيد "البرغوثي"

16 فبراير 2022 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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جانب من تشييع الشهيد نهاد البرغوثي

شيع حشود المواطنين في بلدة كفر عين برام الله، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد نهاد أمين البرغوثي، الذي قتل برصاص قوات الاحتلال أمس، خلال مواجهات في قرية "النبي صالح".

وانطلق موكب تشييع الشهيد من المستشفى الاستشاري برام الله إلى مقبرة البلدة، حيث ووري جثمان الشهيد الثرى.

وحمل المشيعون رايات الفصائل، وعلم فلسطين، وهتفوا بهتافات غاضبة، منها "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، ودعوا المقاومة للرد على جرائم الاحتلال.

وقال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك في كلمة له على هامش التشييع: "إن الاحتلال يواصل ممارساته الإرهابية واعتداءاته على الإنسان الفلسطيني وعلى المقدسات وعلى الشجر والحجر".

وأضاف: "نرى الشهيد تلو الشهيد، الاحتلال يستهدف أبناءنا وأطفالنا وشبابنا بالقتل، ويستهدف بيوتنا بالهدم والتدمير وأراضينا بالمصادرة وأراضينا بالتهويد".

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وأشار إلى أن "هذا الاحتلال يريد أن يدفع شعبنا الفلسطيني للاستسلام ورفع الراية البيضاء، ولكن أنى له ذلك، شعبنا مهما ضحى ومهما قدم سيبقى ثابتا على أرضه متمسكا بحقوقه، متسلحا بالمقاومة حتى تحرير أرضه بإذن الله".

واستشهد نهاد البرغوثي برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب المدينة.

والشهيد البرغوثي أسير محرر أمضى أكثر من عامين في سجون الاحتلال واعتقل وعمره 17 عاماً.

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وقال والد الشهيد إن نهاد كان محباً لوطنه ويعشق أرضه، لكنه لم يحتمل رؤية المستوطنين فيها.

وأوضح أن نهاد كان يبلغه بأنه لا يستطيع رؤية الاحتلال وهم يفتشوه على الحواجز التي نصبوها في أرضنا المحتلة.

وأشار الى أن الشهيد اعتقل في أول مرة لمدة عام ثم اعتقل مرة ثانية، وطالما تمنى الشهادة.

وتشهد قرية النبي صالح اقتحامات مستمرة وشبه يومية من قوات الاحتلال ومستوطنيه، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في البلدة، واندلاع مواجهات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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