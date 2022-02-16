الفصائل بغزة: وحدة شعبنا ستفشل مخططات الاحتلال في حي الشيخ جراح

غزة/ صفاء عاشور:

أكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة أن وحدة الشعب الفلسطيني ستفشل كل المخططات والمشاريع المشبوهة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وأن غزة تقف اليوم مع حي الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوا وأبو ديس والعيزرية وكل شبر في مدينة القدس.

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد لأهالي الشيخ جراح، نظمتها فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول، بمدينة غزة، رفعوا خلالها أعلام فلسطين، إلى جانب لافتة كبيرة كُتب عليها "كل الدعم والإسناد لصمود أهلنا في القدس والشيخ جرّاح، في وجه إرهاب الاحتلال".

وشدد عامر الجعب، في كلمة له عن القوى على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تأخذ الدروس والعبر ممن سبقها ولم تدرك أن الشعب الفلسطيني أصبح لديه الإمكانيات والقدرة على فرض قواعد الاشتباك بما يحقق المصلحة الوطنية.

وقال: "إن قيام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بالاعتداء على أهالي أحياء مدينة القدس أمر سيدفع ثمنه كل سكان دولة الاحتلال".

وأضاف الجعب: "أهالي مدينة القدس يعيشون يومياً في ظل إرهاب المستوطنين ودعم وإسناد قوات الاحتلال لهم في تهديدهم ومحاولاتهم من بيوتهم، وأن كل هذا يحدث في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية التي سقطت أخلاقياً وانسانياً في سياستها وتطبيعها مع دولة الاحتلال".

ونبه إلى أنه في ظل المعطيات السابقة يجب أن يتم تعزيز صمود الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ورفع الحصار عن قطاع غزة، وأن كل ذلك يتطلب القيام بعدد من الخطوات والإجراءات الضرورية.

وطالب الجعب بضرورة عقد اجتماع الأمناء العامين واستكمال تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وعقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة كافة القوى السياسية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ودعا إلى إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، والإسراع في تقديم كافة المواد التي تدين الاحتلال وقادته إلى محكمة الجنايات الدولية وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي القدس خاصة والفلسطينيين عامةً.