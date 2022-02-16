أبو حسنة: صرف تعويضات أصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة قريبًا

توقع المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزّة، عدنان أبو حسنة، البدء بصرف تعويضات أصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة عقب انتهاء مرحلة التدقيق"، ملفتاً أن "هناك 300 عائلة قدمت أوراقها وحالياً لم تبدأ عملية صرف التعويضات لأصحاب البيوت المهدمة كلياً، بل يتم تجميع الوثائق المطلوبة".

وقال أبو حسنة في تصريحٍ صحفي لإذاعة "صوت الوطن"، اليوم الأربعاء: "سيتم صرف التعويضات حسب تقييم كل بيت، وقد تكون على دفعتين أو 3 دفعات، وهناك إجراءات تم الاتفاق عليها مع وزارة الإسكان والمكاتب الهندسية والبلديات خلال اجتماع لتجنب بعض الإشكاليات ومن ضمنها البناء غير المرخص أو على أرض حكومية".

وأشار إلى عدم وجود أيّ جديد في ملف أضرار 2014، وأن "أونروا بحاجة لمبالغ ضخمة خاصة بعد تراجع الدعم العربي بنسبة 90%، وتخفيض بريطانيا وأستراليا منحتهما إلى 50%"، مُستدركاً: "قمنا بإعلان ميزانية البرنامجين الطوارئ والمنتظم، والمهم لدينا الحفاظ على البرنامج المنتظم الخاص بالتعليم والصحة".

المصدر / فلسطين أون لاين