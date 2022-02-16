"العامودي" للاحتلال: معركة الأسرى هي معركة المقاومة بكل أشكالها

قال رئيس الدائرة الإعلامية بحركة "حماس"، علي العامودي، إن على الاحتلال أن يفهم أن الأسرى في سجونه ليسوا وحدهم في المعركة، وأن معركتهم معركة المقاومة بكل أشكالها العسكرية والسياسية والإعلامية.

وأضاف العامودي خلال الموجة الاذاعية التضامنية مع الأسرى، اليوم الأربعاء، أسرانا الأبطال أنتم لستم وحدكم، خلفكم شعب عظيم متأهب ومتحفز لنصرتكم في كل معارككم التي تخوضونها، فأنتم تقفون في خط الدفاع الأول للدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن الأمة العربية والإسلامية، وأقل واجب تجاهكم أن نقدم لكم الاسناد بكل أشكاله.

وأكد أن الاعلام الفلسطيني المقاوم يحتشد ويتجند من أجل هذه القضية وفي كل محطة يعاني فيها أسرانا سنقف بجانبهم بكل مقدراتنا وكل ما نملك.

وشدد على أن كل مقدرات ومقومات حركة حماس مسخرة للدفاع عن ثوابتنا الوطنية وعلى رأسها قضية الأسرى، وهذه المعركة ليست معركة شعارات أو كلام أو اسناد معنوي فقط، بل هي معركة إسناد عسكري وسياسي واعلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين