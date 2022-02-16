كتائب القسام تزف مجاهدا إثر إنهيار نفق للمقاومة برفح

زفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المجاهد محمد أشرف عابد الذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة.

وقال بيان صحفي للكتائب اليوم الأربعاء: "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين الشهيد القسامي المجاهد محمد أشرف علي عابد (24 عاماً) من مسجد طيبة في رفح جنوبي قطاع غزة".

وأضاف البيان: "يرتقي الشهيد محمد عابد إثر انهيار نفق للمقاومة، ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

وسألت الكتائب الله أن يتقبل الشهيد ويسكنهم فسيح جناته، وأن يصبّر أهليهم وأحبابهم ويحسن عزاءهم، مؤكدة أن دماء شهدائنا ستبقى نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين