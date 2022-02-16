احتجاجات شعبية في بيت لحم تنديداً بغلاء الأسعار

أفادت مصادر محلية، بأنّ عشرات الشبان تظاهروا مساء الثلاثاء، في بلدة العبيدية شرق بيت لحم بالضفة الغربية، تنديداً بغلاء الأسعار في الأراضي الفلسطينيّة.

وأوضحت المصادر، أنّ المتظاهرون طالبوا بضرورة وقف ارتفاع الأسعار "الجنوني" والتلاعب من قبل التجّار الكبار ووضع حدّ لجشعهم.

وشدّد المشاركون على ضرورة قيام الحكومة بفرض الرقابة الرسمية من أجل وضع حد للتلاعب وارتفاع الأسعار، فيما شدّدوا على ضرورة وقف رفع رسوم الضرائب المختلفة من قبل الحكومة.

وأشعل الشبّان خلال التظاهرة إطارات السيارات في وسط الشارع الرئيس والذي يؤدي إلى طريق وادي النار الذي يربط شمال الضفة بجنوبها ما أدّى لإعاقة الحركة المرورية.

وفي وقتٍ سابق، ندد العشرات من النشطاء والفعاليات المجتمعية، في محافظة بيت لحم، بموجة الغلاء وارتفاع الأسعار، التي تشهدها السوق الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها النشطاء على مفرق باب الزقاق، رفعوا خلالها الشعارات التي تطالب الحكومة الفلسطينية، بوضع حدٍ لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وحماية المواطن من استغلال وجشع التجار، والعمل على خفض الأسعار، ودعم المواد الأساسية.

ومن بين الشعارات التي رفعها المشاركون في الوقفة الاحتجاجية: "لا لرفع الأسعار.. ومقاطعون حتى خفض الأسعار.. والشعب يريد خفض الأسعار.. وليتوقف استغلال وجشع التجار".

المصدر / فلسطين أون لاين