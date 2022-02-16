غزة: 7 وفيات و1260 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 3969 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 1260 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت أنها سجلت 3000 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 238146 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 34284 حالة، وإجمالي المتعافين 202008 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1854 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 204 حالات، من بينها 113 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 615206 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين