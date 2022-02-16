الاحتلال يخطر بهدم مقبرة غرب الخليل

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، إخطارا يقضي بوقف العمل وهدم مقبرة في بلدة أذنا غرب الخليل، بالضفة الغربية.

وقال مدير العلاقات العامة في بلدية أذنا، عبد الرحمن طميزي: إن "قوات الاحتلال سلمت اخطارا يقضي بوقف العمل في مقبرة عائلة عواد في منطقة الراس القريبة من جدار التوسع العنصري غرب البلدة:.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمل ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الأراضي المحاذية للجدار العنصري من السكان والمنشآت، وتعمل على تضيق الخناق على المواطنين لإجبارهم على ترك اراضيهم.

يُذكر أن حوالي ثلثي أراضي إذنا تقع ضمن المنطقة المصنفة (ج)، ولا يوجد ملاذ للمواطنين غير هذه المنطقة لدفن موتاهم؛ بسبب ضيق مساحة المخطط الهيكلي، والتي لا تتجاوز خمسة آلاف دونم لعدد سكان يزيد عن 28 ألف نسمة.



وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بدون تراخيص، وهي التي يُعد الحصول عليها شبه مستحيل.



وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" (الموقعة عام 1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 في المائة من مساحة الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين