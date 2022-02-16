مركز حقوقي يدين اعتداء أمن السلطة على موكب المحرر "بشكار"

أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين، الاعتداء الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، على موكب استقبال الأسير المحرر عنان بشكار بمخيم عسكر الجديد شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، من قبل أجهزة أمن السلطة، والتي أطلقت الغاز المسيل للدموع وأصابت العشرات بالاختناق.

وحمّل في بيان له، اليوم الأربعاء، السلطة في رام الله كامل المسؤولية الناتجة عن الممارسات الصادرة عن أجهزتها الأمنية في الضفة، مطالبا إياها بالتوقف عن سياسة تكميم الافواه والحرمان من الحقوق والحريات، والعمل على تعزيز بيئة ديمقراطية تراعى فيها الحقوق والحريات.

وأكد المركز أن هذه الممارسات تخلق بيئة غير قانونية وتحرم المواطنين من حقوقهم وحرياتهم، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين.

وعد الاستمرار في الممارسات غير القانونية والتضييق على الفلسطينيين في ممارسة حقوقهم، من قبل أجهزة أمن السلطة، والاعتداء الذي حدث على موكب المحرر بشكار، يظهر مدى تعاونها مع الاحتلال في استهداف شعبنا ونضاله للاحتلال.

وأشار المركز إلى أنه يتابع تطورات المشهد الداخلي في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، والتي تمس الحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، إضافة إلى احتجاز العشرات من المواطنين بصورة تعسفية جراء تعبيراتهم وأراءهم السياسية، الأمر الذي ينذر بخطر حقيقي في تدهور الاستقرار الأمني وحياة الحريات والديمقراطية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين